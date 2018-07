Hannover

Die Stadt bereitet sich auf das diesjährige Maschseefest vor. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ist bereits der separate Radweg auf der Straße eingerichtet worden, den es 2017 zum ersten Mal gab. Bis zum 28. August wird stadteinwärts auf der Fahrbahn parallel mit dem Autoverkehr geradelt, der Bereich ist mit einer Leitplanke abgetrennt. In Richtung Süden nutzen Radler gemeinsam mit Fußgängern den Gehweg. „Der eigentliche Radweg direkt am Maschsee wird solange außer Betrieb genommen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Zur Galerie Die Stadt hat zum zweiten Mal einen temporären Fahrradweg am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer eingerichtet, damit der Verkehr beim Maschseefest ruhig fließen kann.

Die Regelung, dass die Radler in englischer Manier links fahren, hatte im vergangenen Jahr für einige Verwirrung und „Geisterradler“ gesorgt. Die Stadt begründete das Vorgehen aber damit, dass dadurch Autofahrer nicht irritiert würden, dass ihnen auf der Straße ein Radfahrer entgegen käme. Deshalb wird das Prinzip auch 2018 wieder angewandt. Das Tempolimit für Autofahrer beträgt zwischen Altenbekener Damm und Fackelträger 30 km/h. Die Kosten für den temporären Fahrradweg belaufen sich laut Stadt auf 35.000 Euro. Das Maschseefest beginnt am 1. August.

Von Peer Hellerling