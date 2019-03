Hannover

Autoaufbrecher haben es derzeit offenbar auf Sportwagen des italienischen Herstellers Maserati abgesehen. In den vergangenen Tagen verschafften sich Täter in Hemmingen-Arnum und Döhren Zutritt zu zwei Fahrzeugen und entwendeten jeweils das Lenkrad. Die Polizei beziffert den Schaden insgesamt auf 5000 Euro und prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag zwischen 2 und 8 Uhr. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Maserati Levante, in der Garageneinfahrt abgestellt worden war. Dann bauten sie das Lenkrad des Sportwagens aus und flüchteten. In der Nacht zu Dienstag kam es in der Frankenfeldstraße in Döhren zu einem ähnlichen Vorfall. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr verschafften sich die Autoknacker Zutritt zu dem Maserati und nahmen auch in diesem Fall das Lenkrad mit. Die Ermittlungsgruppe Kfz ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.

Von Tobias Morchner