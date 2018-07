Hannover

Vier Gartenlauben sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände der Gartenkolonie Wiesengrund in Seelhorst in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten gegen 23.30 Uhr laute Knallgeräusche gehört und Feuerschein gesehen. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits zwei Lauben in Flammen und zwei weitere begannen gerade zu brennen. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden, zwei der Lauben wurden jedoch komplett zerstört.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, Brandermittler der Polizei werden den Brandort in den kommenden Tagen untersuchen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling