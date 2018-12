Hannover

Sie ist Wahrzeichen und Blickfang am Steintor – die Mendini-Haltestelle im schwarz-gelben Kachelmuster mit ihren goldenen Türmchen. Beim Umbau der oberirdischen Stadtbahnlinie musste sie im Mai vergangenen Jahres den Bauarbeiten weichen, sie hätte im Weg gestanden. Die Üstra hat die 1700 Metallkacheln, die Türmchen und das Traggerüst aber nicht verschrottet, sondern eingelagert. Vor einigen Wochen begann der Wiederaufbau in der Kurt-Schumacher-Straße, ein wenig versetzt vom vorherigen Platz. Damit sind die neun Busstopps, die seit 1994 in Hannovers Stadtbild zu finden sind, wieder komplett. Seit Sonntag steuern die Sprinterbusse der Regiobus die Station wieder an.

Die Busstops gehen auf eine Initiative der Stiftung Niedersachsen zurück. Die Idee: Ansonsten profane Bushaltestellen sollten von international renommierten Designern und Architekten gestaltet werden. Das war damals neu und lockte Journalisten und Fachleute aus der ganzen Welt. Wie üblich bei Kunstprojekten im öffentlichen Raum diskutierten die Hannoveraner fleißig – einerseits über Ästhetik, andererseits über Funktionalität mit der Frage, ob die Dinger bei Regenfällen wasserdicht seien.

1,5 Millionen Mark kostete das Projekt seinerzeit. Für jede einzelne Haltestelle übernahmen Unternehmen eine Patenschaft. Für den Busstop am Steintor war das die Verlagsgesellschaft Madsack, die dort mit dem Anzeiger-Hochhaus ja ohnehin prominent vertreten ist. Der renommierte italienische Designer und Architekt Alessandro Mendini entwarf die Haltestelle, die die größte ihrer Art im Stadtgebiet ist und wegen der Türmchen zu Anfang auch Trutzburg genannt wurde. Später zeichnete der Professor auch für das Madsack-Medienzentrum an der Langen Laube verantwortlich.

Die Mendini-Haltestelle erhielt vor zehn Jahren schon einmal eine Frischzellenkur, weil an einigen Kacheln Rost und Risse aufgetreten waren. Jetzt hat sich etwas entscheidendes geändert. War sie bisher auch Station für die Stadtbahnen, so entfällt dies nun. Die Züge halten künftig am neuen Hochbahnsteig an der Langen Laube.

Von Bernd Haase