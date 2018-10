Hannover

Auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes an der Anderter Straße in Misburg-Nord hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Ein Mercedes A-Klasse durchbrach dort im Rückwärtsgang die Glasfront des Einkaufsmarktes. Die Einsatzkräfte vor Ort gaben an, dass die Person am Steuer des Automatikwagen mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt habe. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, darüber gab es noch keine Informationen. Die leicht verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Eingangsbereich des Edeka-Marktes wurde erheblich beschädigt. Kunden können den Markt allerdings über einen Seiteneingang betreten und verlassen.

Von frs/RND