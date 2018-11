Hannover

Stephan Weil ist Fußballfan. Der niedersächsische Ministerpräsident ist Stammgast in der HDI-Arena und verfolgt auch als Spitzenpolitiker die Spielergebnisse von Hannover 96. Am Mittwoch spricht er im Künstlerhaus an der Sophienstraße 2 über Fankultur. Was können Politiker vom Fußball lernen? Wann wird aus Fankultur eine Art Fanversessenheit? Und wie geht man als hannoverscher Ministerpräsident mit Spielen bei rivalisierenden Mannschaften zum Beispiel im Osten von Peine um? Diese Fragen klärt Stephan Weil im Gespräch mit HAZ-Redakteur Jan Sedelies. Los geht’s um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Es wird zudem für die HAZ-Weihnachtshilfe gesammelt – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Von lok