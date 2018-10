Hannover

Die Polizei hat einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der am Donnerstag gegen 21 Uhr mit fast 2,5 Promille am Steuer saß. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Notruf gewählt, weil die Sattelzugmaschine auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund am Dreieck Hannover-West Schlangenlinien fuhr. „Beamte der Autobahnpolizei konnten das Fahrzeug wenig später in Höhe des Rasthofs Garbsen-Nord ausfindig machen“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse.

Sie verfolgten den Lkw bis Bad Nenndorf und stoppten den Iveco schließlich auf dem dortigen Autohof-Parkplatz. Der Atemalkoholtest des 41-jährigen Deutschen ergab einen Wert von fast 2,5 Promille, daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Lkw-Fahrers.

Von pah