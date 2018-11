Hannover

Mitglieder des Hannoverschen Radsport Club haben am Sonnabend eine ungewöhnlich Tour vor sich. Denn für die meisten Rennradler ist die Radsport-Saison im Oktober eigentlich beendet. Nun machen sich am Sonnabend bis zu 25 Sportler auf den Weg ins 170 Kilometer entfernte Christkinddorf Himmelpforten. Denn sie haben angekündigt, Weihnachtsbriefe und Wunschzettel der hannoverschen Kinder mit ins Postamt für Weihnachten zu nehmen. Dabei nutzen sie ihre Tour, um für Menschen in Not zu sammeln –und unterstützen die HAZ-Weihnachtshilfe. So spendet zum Beispiel schon jetzt das Autohaus Kahle für jeden gefahrenen Kilometer 2 Euro. Los geht’s zum Startsignal von Bürgermeister Thomas Hermann um 8.30 Uhr vom Neuen Rathaus aus. Bis zum Start können HAZ-Leser dort die Briefe abgeben. Die HAZ-Redaktion wünscht allen Teilnehmern eine gute Fahrt!

Alle Infos zur Spendensammlung und den Aktionen der Unterstützer unter www.weihnachtshilfe.de.

Von Jan Sedelies