Eine Woche nach dem Mord an der Oststädterin Susanne M. hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen: Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei auf die Fährte eines 44 Jahre alten Mannes, der sich nach der Tat nach Helmstedt abgesetzt haben soll. „Damit hatten wir zu Recht befürchtet, dass er sich absetzen wollte“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Die Zielfahnder nahmen den mutmaßlichen Täter daher am Dienstagmittag fest. Inzwischen wurde der 44-Jährige einer Richterin vorgeführt, die Untersuchungshaftbefehl erließ. Ob der Verdächtige Angaben zur Tat machte, ist noch nicht bekannt.

Die „akribische Ermittlungsarbeit der Kripo“ habe die Polizei auf die Spur des 44-Jährigen gebracht. Er hatte sich offenbar kurz nach dem Leichenfund in die Stadt an der niedersächsischen Grenze abgesetzt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Klinge wurden DNA-Spuren am Tatort gefunden, die zum Verdächtigen passten. Außerdem habe es Hinweise gegeben, dass sich der 44-Jährige in Helmstedt aufhalten könnte.

Passanten hatten am 31. Juli die Leiche der 63-jährigen Susanne M. auf einem Spielplatz in der Gartenstraße (Oststadt) entdeckt. Eine Obduktion am 1. August ergab, dass M. Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Tote konnte schnell identifiziert werden. Sie gehört nach Angaben der Polizei der örtlichen Obdachlosenszene an und bestritt ihren Lebensunterhalt durch das Sammeln von Pfandflaschen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zu den genauen Todesumständen des 63-jährigen Opfers und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

