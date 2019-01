Hannover

Die Polizei hat Ermittlungen nach einem Feuer am Sonntagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mühlenberg aufgenommen. Eine 70-jährige Bewohnerin des Gebäudes im Canarisweg hatte gegen 17.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass Abfall in einem Verschlag im Keller des Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen war. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Alle betroffenen Bewohner konnten anschließend unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unklar.

Von tm