Hannover

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion am Dienstag in Mühlenberg sind der Polizei acht mutmaßliche Dealer ins Netz gegangen. Die drei Köpfe der albanischen Bande sitzen in Untersuchungshaft.

Auf den Drogen-Ring waren die Ermittler nach einem versuchten Diebstahl im August am Mühlenberger Markt aufmerksam geworden. Drei Männer hatten versucht, von einem Marktstand einen Gegenstand zu entwenden. Der Händler wurde auf die drei aufmerksam und vereitelte die Tat. Die drei Männer kehrten wenig später mit einer Eisenstange zu dem Stand zurück und verprügelten damit den Markthändler. Ein zufällig anwesender Polizist ging dazwischen, wurde ebenfalls attackiert und konnte gemeinsam mit anderen Kollegen die drei Schläger festnehmen.

Wie sich herausstellte, hatten alle drei in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Der Haupttäter kam in Untersuchungshaft, seine beiden Komplizen wurden entlassen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Komplizen regelmäßig eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Ossietzkyring als Aufenthalt nutzten. Als die Polizei am Dienstag diese Wohnung durchsuchte, trafen die Beamte dort insgesamt sieben Albaner im Alter zwischen 19 und 34 Jahren an, die alle nicht in Deutschland gemeldet sind. Auch der 59-jährige Mieter der Räume konnte im Umfeld der Wohnung aufgegriffen werden.

Bei den Durchsuchungen stießen die Fahnder auf 200 Gramm Marihuana und 300 Gramm Kokain. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen alle acht Mitglieder der Bande ein. Drei 19, 23 und 27 Jahre alte Männer, die als Köpfe der Gruppe gelten, kamen in Untersuchungshaft.

Die Polizei geht davon ais, dass die Männer auch an einer Schlägerei mit insgesamt 15 Beteiligten am 15. August am Mühlenberger Markt beteiligt waren. Dabei ging es mutmaßlich um Auseinandersetzungen im Drogenmilieu.

Von tm