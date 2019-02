Hannover

Zuletzt waren die Fantastischen Vier im Januar in Hannover, nun treten am 25. Mai als Headliner der N-Joy Starshow auf, wie der NDR am Freitag mitteilte.

Line-up noch nicht komplett

Neben den Deutsch-Rappern stehen J Balvin, Carly Rae Jepsen und Namika auf der Bühne – doch das Line-Up ist nach Angaben des NDR noch nicht komplett.

Tickets kosten 36,50 Euro

Tickets gibt es ab 36,50 Euro inklusive Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von lok