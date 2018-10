Hannover

Rund zehn Bauarbeiter bessern seit Dienstag, 6 Uhr, den beschädigten Abschnitt der Autobahn 2 im Kreuz Hannover-Ost Richtung Dortmund aus. In dem Bereich war am Montag ein Tanklaster in Flammen aufgegangen, der Fahrer verbrannte im Führerhaus. Die Feuerwehr benötigte Stunden, um das Feuer zu löschen. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nacht hin.

„Wir müssen die Bindeschicht auf etwa 334 Quadratmetern ersetzen“, sagt Wolfgang Krahtz, Polier bei der Straßenbaufirma Strabag Hannover. Anschließend kommt die neue Fahrbahndecke darüber. Durch die enorme Hitze des Feuers wurde die Fahrbahn bis in mehrere Zentimeter Tiefe beschädigt. Die eigentlichen Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Mittag, „danach müssen die Schichten noch mehrere Stunden auskühlen“, sagt Krahtz.

Der Fahrer eines Tanklasters ist am Montag auf der Autobahn 2 im Kreuz Hannover-Ost getötet worden. Der Lkw war ungebremst ins Heck eines weiteren Sattelzugs geprallt und in Flammen aufgegangen.

Gerade auf der rechten Spur, die von Lkw genutzt wird, drohen sonst sofort Fahrrillen. Die Bauarbeiter gehen davon aus, dass die A 2 Richtung Dortmund gegen 18 oder 19 Uhr soweit ausgekühlt und ausgehärtet ist, dass der Verkehr wieder fließen kann.

Derzeit rollen Autos und Lkw über die Parallelfahrbahn des Kreuzes, aus Sicht von Krahtz eine „angenehme Situation“ für die Sanierung. „Wäre das Ganze ein paar Hundert Meter weiter Richtung Westen passiert, hätten wir eine richtige Komplettsperrung mit langem Stau“, sagt er. So herrscht zurzeit lediglich ein etwa fünf Kilometer langer Stau mit zähflüssigem Verkehr.

Von pah