Hannover

Bei der Kfz-Zulassungsstelle ging am Donnerstag nichts mehr. Am frühen Nachmittag war in der Behörde, beheimatet In den Sieben Stücken 7 A, die gesamte EDV ausgefallen. Auch telefonisch und per Mail waren die Mitarbeiter nicht mehr erreichbar. Möglicherweise war bei Bauarbeiten ein Kabel durchtrennt worden, sodass der Strom ausfiel und alle Server herunterfuhren. Am Freitag, 22. März, wird die Zulassungsstelle aber wie gewohnt öffnen.

Ein HAZ-Leser berichtete, dass sich am Nachmittag lange Warteschlangen gebildet hätten. „Der Pförtner verteilte Schokoriegel, um die Gemüter zu beruhigen“, erzählte der Leser. Viele Besucher mussten das Amt unverrichteter Dinge wieder verlassen. So etwas könne passieren, meinte er.

Freitag drohen lange Schlangen

Wenn die Zulassungsstelle am Freitag wieder öffnet, könnte es voll werden. Besucher, die ihren Termin vom Donnerstag nachholen wollen, werden vermutlich zur Behörde kommen – ebenso jene, die einen Termin für Freitag vereinbart haben. „Wir weisen niemanden ab“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Wer jedoch seine Angelegenheiten nicht unbedingt am Freitag erledigen müsse, könne auch kommende Woche vorbeischauen.

Die Fahrerlaubnisbehörde war von dem Technikausfall nicht betroffen. Sie ist in den vergangenen Tagen in das neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz gezogen und öffnet am Freitag ebenfalls regulär.

Von Andreas Schinkel