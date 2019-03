Hannover

Hannovers Muslime haben sich drei Tage nach dem rechtsextremen Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland in einem offenen Brief an Polizeipräsident Volker Kluwe gewandt. Der Moscheenbund Hannover, zu dem zehn verschiedene Moscheegemeinden in Hannover gehören, fordert den Behördenleiter auf, die Sicherheit vor den muslimischen Gotteshäusern zu verstärken. Es dürfe nicht ausgeschlossen werden, dass es auch in Hannover gleichgesinnte Personen gebe, die gewillt seien, einen Terroranschlag auf muslimische Einrichtungen zu verüben, heißt es in dem Schreiben.

„Ich möchte Sie mit diesem Schreiben bitten, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, damit muslimische Einrichtungen in Hannover von ähnlichen terroristischen Gewaltakten verschont bleiben“, schreibt Mohammed Belal El-Moggaddedi, der Sprecher des Moscheenbundes Hannover. Die Polizei solle sicherstellen, dass in den kommenden Tagen und Wochen Streifenwagen der Behörde häufiger in den Stadtteilen in Erscheinung treten, in denen sich Moscheen finden. „Darüberhinaus wäre es sinnvoll, polizeibekannte und gewaltbereite Rechtsextremisten wie auch ihre Netzwerke schärfer zu beobachten“, heißt es in dem Brief.

Zur Galerie Mitten im Freitagsgebet stürmt ein bewaffneter Mann eine Moschee in Christchurch. Auch in einer anderen Moschee der neuseeländischen Stadt fallen Schüsse. Die Bilanz: mehrere Tote.

Der Moscheenbund Hannover verweist auf die Brandstiftungen, Drohungen und Farbschmierereien an muslimischen Gotteshäusern, die bereist in der Vergangenheit zu Verunsicherungen innerhalb der betroffenen Gemeinden geführt hatten.

Am Freitag hatte in der neuseeländischen Stadt Christchurch ein 28-Jähriger mit offenbar rechtsextremen Hintergrund während des Freitagsgebets in zwei Moscheen der Stadt um sich geschossen und dabei mindestens 50 Menschen getötet.

Mehr zum Thema:

Zeichen der Solidarität: Michael Fürst spricht im Freitagsgebet

Dieser Vater wurde beim Anschlag in Christchurch zum Lebensretter

Von Tobias Morchner