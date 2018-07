Hannover

Nach den zwei schweren Unfällen auf der A2 bei Hannover ist die Autobahn seit dem Vormittag wieder in beide Richtungen frei. Laut einem Sprecher der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen (VMZ) kann sowohl in Richtung Berlin als auch in Richtung Dortmund seit etwa 8.30 Uhr der Verkehr wieder fließen.

Ursprünglich hatte die VMZ eine Freigabe der A2 erst für die Mittagsstunden angekündigt. Dass die Autobahn nun doch früher wieder frei ist, liegt dem Sprecher zufolge an einem reibungslosen Ablauf der Asphaltarbeiten. „Eine konkrete Zeitangabe ist in der Regel sehr schwierig“, sagte er. Zunächst müsse eine entsprechende Firma für die Arbeiten gefunden werden und auch die Wetterbedingungen müssten mitspielen. Dies sei im Fall der Arbeiten auf der A2 offenbar der Fall gewesen.

Polizei und Rettungskräfte sind nach einem Lkw-Unfall auf der A2 bei Langenhagen im Einsatz.

Auf der A2 in Richtung Dortmund war kurz vor der Abfahrt Langenhagen am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Sattelschlepper auf einen vorausfahrenden Lkw gefahren. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wenige Stunden später war ein 53-jähriger Mann in seinem Kleintransporter aus Tschechien an der Auffahrt Garbsen in Richtung Berlin ungebremst in einen 40-Tonner gefahren. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Von RND/ms