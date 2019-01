Der Kältetote am Kröpcke muss ein Einzelfall bleiben. Aber wie geht das? In Hannover suchen bemerkenswert viele Initiativen nach Antwort. Ein Stichwort ist immer öfter „Housing first“. Nur die Verwaltung schläft. Das darf nicht so bleiben, meint HAZ-Redakteurin Jutta Rinas.