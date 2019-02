Hannover

Im Nikolaiviertel rund ums Astor Kino erreicht die Zahl der Parksünder einen neuen Rekord: Zwischen dem 25. Januar und dem 9. Februar haben Politessen und städtischer Ordnungsdienst an 13 unterschiedlichen Tagen 1094 Parkverstöße registriert. Das gab Stadtbezirksmanagerin Claudia Göttler am Montagabend im Bezirksrat Mitte bekannt. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage der HAZ mitteilt, entfielen allein 1003 Knöllchen auf Parksünder, die ihr Fahrzeug in Anwohnerparkzonen abstellten. Insgesamt schätzt die Stadt die Bußgeldeinnahmen auf rund 16.500 Euro.

Parkverbote werden seit Jahren missachtet

Schon seit Jahren halten sich etliche Autofahrer nicht an die Parkvorschriften im Nikolaiviertel. Besonders häufig werden Anwohnerparkzonen in den Straßen nahe dem Kino missachtet und zugestellt. Ob es sich dabei um Kinobesucher oder Gäste umliegender Bars und Restaurants handelt, bleibt unklar. Die Anwohnerparkzonen seien sehr deutlich als solche gekennzeichnet, sagt Göttler. Sie betont, dass die Schilder für die Bewohnerparkbereiche wesentlich größer ausfallen als gesetzlich vorgeschrieben. Ein Anwohnerparkausweis kostet rund 31 Euro pro Jahr.

Immer wieder verteilen Politessen im Nikolaiviertel Knöllchen, doch bisher ohne nachhaltige Auswirkung auf die Parkmoral. „Über ein Bußgeld von 15 Euro lachen doch die meisten“, meinte ein Anwohner kürzlich in einer Sitzung des Bezirksrats. Freitags und sonnabends seien besonders viele Plätze zugeparkt. „Abschleppen ist das Einzige, was hilft“, riet der Bewohner.

Stadt kündigt wiederholte Kontrollen an

Die Stadt Hannover versucht zunächst, das Problem durch eine Knöllchen-Flut zu lösen. „Wir erhöhen den Druck durch mehr Kontrollen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Man warte ab, ob dadurch ein erzieherischer Effekt eintritt. Neu ist, dass Politessen und Ordnungsdienst innerhalb eines Tages zwei Mal am selben Orten nach dem Rechten sehen. Erwischen sie einen Parksünder, der nach zwei Stunden sein Auto noch immer nicht entfernt hat, droht ein weiteres Knöllchen. Das Bußgeld erhöht sich dann von 15 auf 25 Euro. 142 Anzeigen mit erhöhtem Bußgeld haben die Ordnungskräfte innerhalb des Zeitraums von 13 Tagen aufgenommen.

Politik wünscht sich härtere Gangart

Ob das ausreicht, bezweifeln Ratspolitiker. Sie vertreten die Meinung, dass die Stadt im Nikolaiviertel eine härtere Gangart einschlagen sollte. Wenn nichts helfe, müsse auch mal abgeschleppt werden, meinte SPD-Baupolitiker Lars Kelich kürzlich auf Nachfrage der HAZ. Die Ratsmehrheit fordert zugleich, mehr Anwohnerparkzonen in dicht besiedelten Vierteln, etwa in der Südstadt und der List, auszuweisen. Auch hier dürfte sich die Frage stellen, wie die neuen Parkbereiche für Bewohner freigehalten werden können.

Eigentlich darf die Stadt Parksünder nur dann abschleppen, wenn ein Fahrzeug den Verkehr behindert. Das ist aber beim regelwidrigen Parken in einer Anwohnerzone meist nicht der Fall sein. Dennoch will auch die Stadt nicht mehr vollkommen ausschließen, strenger gegen Parksünder im Nikolaiviertel vorzugehen. „Um eine Abschleppmaßnahme rechtssicher ergreifen zu können, werden wir erst dann abschleppen, wenn die Anzahl der zu schreibenden Anzeigen weiterhin gleich hoch bleibt, ein Fahrzeug dort länger steht und die Parkplätze alle belegt sind“, sagt Möller.

Von Andreas Schinkel