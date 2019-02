Hannover

Im Vorfeld des Heimspiels von Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt ist es am Sonntagmorgen in der Nordstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind an der Lutherkirche rechte und linke Ultras der Roten aufeinander los gegangen. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein, um die Kontrahenten zu trennen. Über die Zahl der Verletzten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Seit Wochen gibt es in der Fankurve von Hannover 96 Streitigkeiten zwischen rechten und linken Gruppierungen. Mehr in Kürze.

Auf der Fahrt zu dem Einsatz in die Nordstadt sind an der Ecke Vahrenwalder Straße/Philippsbornstraße zwei Streifenwagen zusammengestoßen. Über die Zahl der Verletzten liegen noch keine Informationen vor.

Von Tobias Morchner