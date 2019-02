Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag in Hannover-Ahlem ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung, Mieter hatten Flammen im Treppenhaus entdeckt. Das Gebäude ist nach dem Dachstuhlbrand bis auf Weiteres unbewohnbar.