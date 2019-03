Hannover

Obdachlose sollen in Hannover besser untergebracht werden, sowohl in Notschlafstellen als auch in Wohnheimen. Der Sozialausschuss hat am Montag auf Antrag der Mehrheitsfraktionen ( SPD, Grüne, FDP) ein Paket von neuen Richtlinien beschlossen. Die Initiative kam von der CDU. Die Christdemokraten hatten die Stadtverwaltung Anfang des Jahres aufgefordert, die Akzeptanz von Obdachlosenunterkünften zu erhöhen. Hintergrund für den damaligen Antrag war der Kältetod eines Obdachlosen mitten in der City.

Tatsächlich sind die städtischen Unterkünfte bei Obdachlosen nicht besonders beliebt. In den Einrichtungen fürchten sie gewalttätige Übergriffe, Belästigungen und Diebstähle. Stattdessen schlafen manche lieber unter freiem Himmel – trotz Regen, Wind und Kälte. Das soll sich in Hannover jetzt ändern.

Mehr Platz in Unterkünften

Massenunterkünfte werden künftig ausgeschlossen. Wohnheime sollen nicht mehr als 150 Plätze haben, Häuser für betreutes Wohnen nicht mehr als 100. Familien werden auf Wunsch der Ratsmehrheit nur noch in separate Gebäude einquartiert. Alleinstehenden soll maximal ein Zweibettzimmer zur Verfügung stehen. In Wohnheimen werden pro Person mindestens zehn Quadratmeter eingeräumt, in Notschlafstellen sechs Quadratmeter. In den Unterkünften soll ein Internetzugang (WLAN) eingerichtet werden, auch die Unterbringung von Hunden müsse die Stadt prüfen, fordern SPD, Grüne und FDP.

Leitfaden zum Umgang mit Familien

Die Stadt achtet jetzt sorgfältiger darauf, wie eine Obdachlosenunterkunft betrieben wird. Bei der Vergabe von Betreiberverträgen solle das Betreuungskonzept deutlich stärker gewichtet werden als der Angebotspreis, fordern die Mehrheitsfraktionen. SPD, Grüne und FDP legen zudem einen Personalschlüssel für die Betreuung fest. In Wohnheimen kümmert sich künftig ein Sozialarbeiter um 33 Obdachlose, in betreuten Wohnanlagen kommen 50 Hilfesuchende auf einen Sozialarbeiter. Auch fordert die Ratsmehrheit die Stadt auf, einen Leitfaden zum Umgang mit obdachlosen Familien zu entwickeln. „Wir wollen Kindern den besten Start ermöglichen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis. Die gesamten Maßnahmen trügen dazu bei, den Ruf der Unterkünfte zu verbessern.

Von Andreas Schinkel