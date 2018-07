Hannover/Berlin

Weiter ist unklar, wie es mit den Leihrädern von Obike in mehreren deutschen Städten weitergeht. Der umstrittene Bikesharing-Anbieter Obike, der in Singapur Insolvenz angemeldet hat, will sein Geschäft in Deutschland aber offenbar fortsetzen.Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung, die bereits am Donnerstag auf dem deutschsprachigen Twitteraccount des Leihrad-Anbieters veröffentlicht wurde. Wer den Account pflegt, ist allerdings nicht bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Die Betriebseinstellung hat hauptsächlich Auswirkungen auf Singapur“ - der europäische Markt sei nicht betroffen.

„In Deutschland sind viele irreführende Nachrichten im Umlauf“, klagt der Obike-Gründer Shi Yi im Handelsblatt. „Wir haben nicht die Absicht, den Betrieb einzustellen.“ Er räumte aber zugleich finanzielle Probleme ein.

Dennoch sollen in Deutschland die von Nutzern hinterlegten Kautionen von 79 Euro zurückgezahlt werden. Verbraucherschützer hatten befürchtet, dass das Unternehmen diese nach der Insolvenz nicht mehr zurückzahlen könne. Obike bearbeitete nach eigenen Angaben aber regelmäßig die Anträge auf Rückerstattung . Der Anbieter kündigte zudem an, dass die Billigräder ab der kommenden Woche in Deutschland komplett ohne Kaution nutzbar seien.

Unternehmen abgetaucht?

Mehrere Kommunen – darunter auch Hannover, Berlin und München – hatten beklagt, dass sie keinen Kontakt mehr zu dem Unternehmen aus Singapur aufnehmen können. Obike reagiere nicht auf Anfragen. Auch dafür gebe es nach Angaben des Leihrad-Anbieters Gründe: Obike durchlaufe eine „interne Umstrukturierung“, weshalb die ursprünglichen Ansprechpartner nicht mehr für die Kommunalverwaltungen verfügbar seien. Hannovers Stadt-Sprecherin Michaela Steigerwald betonte, dass sie noch „keine offizielle Bestätigung über eine Insolvenz erhalten habe.“

Nach Informationen der Neuen Presse ist Obike-Deutschlandchef Marcel Piu nicht mehr im Amt. Auch die Agentur, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens zuständig war, arbeitet nicht mehr mit Obike zusammen.

Was passiert mit den Rädern?

Die Mitteilung des Unternehmens steht jedoch im Widerspruch, zu den Vorkommnissen in anderen europäischen Städten. In Rotterdam, Zürich und Wien werden die Leihräder derzeit vom Schweizer Transportunternehmen „Umzug 24“eingesammelt. Dies will nach eigenen Auskünften für das Einsammeln der Zweiräder zuständig sein. In Hamburg zahlt Obike zudem keine Miete mehr für eine Lagerhalle, in der 10.000 der silber-gelben Leihräder stehen.

Die größte Befürchtung vieler ist es, dass die Fahrräder am Ende einfach in den Städten stehen bleiben. Einige Aktivisten nehmen das Problem inzwischen selber in die Hand und rufen zur „Befreiung der Fahrräder“ auf. Hacker haben eine Anleitung veröffentlicht, wie die Obikes geknackt werden können. Danach sollen die Räder mit einem Sticker mit dem Schriftzug "LibreBike" versehen werden. Die Methode ist aber natürlich illegal – erst recht, wenn das Unternehmen jetzt sein Geschäft in Deutschland fortsetzt.

Der erst 2017 gegründete Anbieter verleiht in Berlin, Frankfurt, Hannover und München Fahrräder – ohne feste Stationen. Nutzer bemängelten immer wieder den geringen Fahrkomfort der Räder, die nur mit Gummireifen ausgestattet sind. Zudem wurden die Rädern zumeist wahllos abgestellt. In München hatte es daher immer wieder Probleme zwischen der Stadt und dem Anbieter gegeben, der seinen Fuhrpark in der bayrischen Landeshauptstadt reduzieren sollte. In Hannover kritisierte der CDU-Verkehrsexperte Felix Semper, dass Obike "kein seriöser Anbieter“ sei.

Von Sascha Priesemann