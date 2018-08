Hannover

Mit dem Familienfilm von „Jim Knopf“ endete am Sonnabend das knapp vierwöchige Seh-Fest an der Gilde Parkbühne. Dank des anhaltenden Sommerwetters kann das Open-Air-Kino in diesem Jahr einen neuen Zuschauerrekord verzeichnen: 27.202 Filmfans kamen insgesamt an den Ferdinans-Wilhelm-Frick-Weg, um „Greates Showmen“, „Dieses bescheuerte Herz“ oder „Avengers 3: Infinity War“ zu schauen. Somit konnte die Bestmarke aus dem Vorjahr – 27.003 Besucher – knapp geknackt werden. „Das war eine perfekte Open-Air-Saison“, sagt Veranstalter René Schweimler vom Fahrgastfernsehen. „Wir hatten in diesem Jahr eine Auslastung von 99,6 Prozent“.

An 20 von 21 Freiluftkinoabenden war die Parkbühne mit 1.300 Gästen ausverkauft. Für den Film „Mama Mia! Here We Go Again“ waren die Tickets so begehrt, dass es bereits fünf Wochen im Voraus keine Karten mehr gab. Also wurde das Filmmusical ein zweites Mal gezeigt.

Hitze und neuer Rasen

Neben dem Besucherrekord stellten auch die Temperaturen eine neue Höchstmarke auf: Durchschnittlich wurden während der Vorführungen 28,3 Grad gemessen. Darunter litt allerdings der Untergrund auf dem Veranstaltungsgelände. 300 Meter Rollrasen mussten im Vorfeld verlegt werden. Sich mit der mitgebrachten Decke und dem eigenen Picknick ins Gras zu legen, ist schließlich das Besondere am Open-Air-Kino, das auch im nächsten Jahr wieder öffnet.

Von Manuel Behrens