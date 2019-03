Hannover

Der zweite Abend im Opernhaus hat begonnen, Hannover erlebt eine weitere rauschende Ballnacht ganz im Stil der Zwanzigerjahre. Noch einmal 2200 Gäste besuchen den ausverkauften Opernball 2019 am Sonnabend. Es ist ein ausgelassenes Fest, das rund 500 Mitarbeiter hinter den Kulissen überhaupt erst möglich machen.

Tänze, Gäste, Bühnenshow: Alle Bilder des Opernballs 2019 am Freitag

Zur Galerie Hier sehen Sie die Bilder der Feier im Opernhaus am Freitag.

Bereits am Freitagabend tanzten 2200 Besucher dem Motto „Roaring Twenties“ entsprechend Charleston, Jive und Mambo – natürlich nach dem traditionellen Eröffnungswalzer. 80 Debütanten und Debütantinnen der Tanzschule Bothe eröffneten die lange Nacht mit einer Polonäse. Musikalisch gab es viele Höhepunkte: Sänger Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita, ist mit der Thilo Wolf Big Band aufgetreten – und begeisterte das Publikum unter anderem mit einem emotionalen „Purple Rain“-Cover.

Conchitas Auftritt beim Opernball

Zur Galerie Der österreichische ESC-Sieger Conchita ist am Freitagabend zum zweiten Mal beim Opernball in Hannover aufgetreten.

Um Mitternacht übernahm das Pasadena Roof Orchestra. Die musikalischen Herren aus Großbritannien mussten ihr Repertoire nicht erst an das Opernball-Motto anpassen: Sie spielen seit mittlerweile 50 Jahren Musik aus den Zwanzigern. Auch in den Themenräumen geht es musikalisch zu, etwa in der Karaoke-Bar oder der Disco, wo am Freitag DJ H.W. Staude auflegte und am Sonnabend Kanzler-DJ Michael Gürth folgt.

Der zweite Ballabend ist traditionell der Abend der prominenten Gäste. Am Sonnabend wird etwa Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der hannoverschen Oper erwartet.

Die Opernballgäste am Freitag

Zur Galerie Zahlreiche Gäste tummelten sich am Freitagabend im ausverkauften Opernhaus.

Von Johanna Stein