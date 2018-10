Kostenfreies Parken am Flughafen Hannover – geht das?

Ja. Der Flughafen Hannover bietet sogenannte „Kiss & Fly“-Parkplätze an. Maximal drei Minuten können Sie hier kostenfrei parken – direkt vor den Terminals A,B und C. In den Parkhäusern 1 bis 3 können Sie 30 Minuten kostenfrei parken. Stellen Sie ihr Auto länger ab, müssen Sie Parkgebühren zahlen.

Was kostet Kurzzeit-Parken am Hannover-Airport?

Es gibt Kurzzeit-Parkplätze vor den Terminals A, B und C. Hier zahlen Sie zwei bis vier Euro, wenn Sie zwischen 30 Minuten und einer Stunde parken.

Wie teuer ist das Parken am Hannover Airport?

Wer sein Auto bis zu sechs Stunden am Flughafen Hannover-Langenhagen abstellen will, zahlt in den Parkhäusern zwischen vier und 17 Euro.

Was kosten Dauerparkplätze?

Wer sein Auto länger als sechs Stunden abstellen will, findet unterschiedliche Parktarife für Dauerparker. Hier könne Sie ihr Fahrzeug parken wenn Sie mehrere Tage im Urlaub sind oder sogar eine mehrwöchige Reise unternehmen. Die Tarife sind nach Dauer gestaffelt. Auf dem Parkplatz P10 ist der Preis zudem günstiger als in den Parkhäusern. Auch beim überdachten Parken gibt es mehrere Abstufungen bei den Kosten.

Wie kann ich die Parkgebühren bezahlen?

Am Flughafen Hannover können Sie die Parkrechnungen an Kassenautomaten begleichen. Diese akzeptieren EC-Karten und Kreditkarten sowie Bargeld (Münzen sowie Scheine bis 100 Euro).

Kann man die Parkplätze online reservieren.

Ja. Der Flughafen Hannover bietet diese Möglichkeit an. Achtung: Die Online-Reservierungen sind verbindlich. Bis 24 Stunden vorher ist eine Stornierung kostenfrei, danach müssen Sie 15 Euro zahlen.

Anreise: Was muss ich in mein Navi eingeben?

Die Parkplätze sind ab der Flughafenstraße ausgeschildert, Fahrer gelangen in der Regel problemlos zu ihrem Ziel. Wenn Sie sich von ihrem Navi lotsen lassen wollen: Unter der Postleitzahl „30855 Langenhagen“ finden Sie in der Regel die Ziele „Flughafen Hannover“ oder „Flughafen Hannover-Langenhagen“.

Dauerparker mit Saisonkennzeichen sowie Oldtimer

Der Flughafen bieten Besitzern von Autos mit Saisonkennzeichen sowie Oldtimern und Motorrädern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge im Winter überdacht unterzustellen. Vom 1. November bis 30. April ist dies möglich. Gemietet werden muss der Parkplatz für sechs Monate, die Kosten belaufen sich auf derzeit 36,50 Euro monatlich. Auskünfte gibt es unter der Nummer (0511) 977-1214.

Gibt es günstige Parkplätze außerhalb des Flughafengeländes?

Ja, es gibt in Hannover und Langenhagen mehrere Parkplätze, von dem Kunden mit einem Shuttle zum Hannover Airport gebracht werden. Hier kann auch das Gepäck mitgenommen werden: