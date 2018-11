Hannover

Rund 500 Jugendleiter, kurz Juleicas, feierten am Freitagabend im Rahmen einer Dankes-Veranstaltung in die VIP-Lounge der HDI-Arena. Dazu hatten die Region Hannover und die Kommunen eingeladen. Mit der Party bedanken sich die Organisatoren bei den Gästen für ihr ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit.

Zur Galerie 500 Jugendliche und junge Erwachsene, die als Juleica arbeiten, werden in Hannover jährlich mit einer Party geehrt. Welches Ehrenamt übernehmen sie und was motiviert sie? HAZ hat nachgefragt.

Viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten schon viel in der Schule, dem Studium, der Ausbildung oder auf der Arbeit zu tun, erzählen sie. Trotzdem sei ihnen die ehrenamtliche Arbeit wichtig. So auch Lena Schulz (17) und Lennart Hüsich (16) von der Freiwilligen Feuerwehr Rethmar, die stellvertretend für alle Ehrenamtlichen Präsent-Taschen überreicht bekamen. Die Jugendlichen bilden Kinder und Jugendliche in ihrer Feuerwehr aus. „Wir können schon die sechs- bis zehnjährigen spielerisch auf die Jugendfeuerwehr vorbereiten“, sagt Schulz. „Es ist besonders schön, wenn die uns sagen, dass wir das toll machen.“ Andere Jugendliche, die an diesem Abend geehrt wurden, organisieren Ferienlager-Camps, planen Freizeitgestaltungen für Kinder aus anderen Kulturen oder leiten Gruppentreffen in Kirchengemeinden. Für all diese ehrenamtlichen Tätigkeiten durften sie sich feiern lassen.

Regionspräsident Hauke Jagau und Bürgermeisterin Regine Kramarek bedankten sich bei den Ehrenamtlichen in ihren Eröffnungsreden. Jagau lobte das „ausergewöhnliche Engagement“ der Juleicas, die „offensichtlich mit Spaß als Jugendleiter unterwegs sind“. Kramarek sagte: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten viel gelernt. Von Teamfähigkeit über Tolleranz bis hin zum Leiten von Gruppen hätten sie viele Fähigkeiten an die Hand bekommen. „Es ist wichtig, dass es so etwas gibt. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte sie.

Nach den Reden stand das Feiern im Vordergrund: Livemusik kam von den „Travelers“ und Jugendliche des Bundesverbandes „Deutsche Jugend in Europa“ zeigten eine Hip-Hop-Performance. Außerdem konnten die Ehrenamtlichen an einer Tombola teilnehmen, eine Stadionführung machen und sich bei verschiedenen Ständen, zum Beispiel des Landesjugendrings oder des Vereins Janun, über weitere Angebote informieren.

Bereits seit 2006 findet die Juleica-Party in Hannover als Dankeschön für den Einsatz der jungen Menschen statt, seit acht Jahren in der VIP-Lounge der HDI-Arena. Besonders die Stadionführung ist für viele ein Höhepunkt des Abends. „Es sollte ein besonderer Ort für eine besondere Leistung sein“, sagt Sonja Wendt, Pressesprecherin der Region Hannover. „Und die Juleicas haben sich das wirklich verdient.“

Info: Rund 2000 Juleicas engagieren sich in der Region Hannover in der Jugendarbeit. Die Juleica-Card weißt die Inhaber als offizielle Ehrenamtliche aus. Um die Zertifizierung zu bekommen, müssen Teenager eine mehrtägige Ausbildung zum Jugendleiter durchlaufen, eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht haben und tatsächlich in der Jugendarbeit tätig sein. Mit der Karte bekommen die Ehrenamtlichen zum Beispiel in Kinos ermäßigten Eintritt oder Angebote in diversen Geschäften.

Von Lisa Neugebauer