Hannover

Phil Collins kommt 2019 nach Hannover. Der britische Musiker kehrt auf die Bühne zurück und tritt am 14. Juni in der HDI-Arena auf. “I have rediscovered my passion for music and performing! It's time to do it all again and I'm excited… it just feels right" (Deutsch: Ich habe meine Leidenschaft für Musik und Performance wiederentdeckt. Es wird Zeit, das alles wiederzutun. Ich bin gespannt. Es fühlt sich einfach richtig an), schreibt der Musiker bei Facebook.

Zuletzt hatte das frühere Mitglied der Band Genesis mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Schlagzeug könne er nicht mehr spielen, sagte er in diesem Jahr in einem Interview mit der dpa. Bei den Konzerten sitzt sein Sohn Nicholas an den Drums.

Weitere Stationen der „Still Not Dead Yet Live“-Tour in Deutschland: Stuttgart (5. Juni), Berlin (7. Juni), Köln (21. Juni) und München (24. Juni).

Der Vorverkauf für das Konzert in Hannover beginnt am Freitag (30. November 2018). Am 28. November gibt es bei einem Eventim Presale bereits die Chance, Karten zu erwerben.

Von RND/ewo