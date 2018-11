Vor rund zehn Jahren wurde die damals 31-jährige Christine S. wegen Doppelmordes an zwei Kindern und versuchten Mordes an deren Mutter in der schwedischen Kleinstadt Arboga zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis heute beteuert die gebürtige Hannoveranerin ihre Unschuld. Eine neue Fernseh-Dokumentation auf ZDF Info bringt neue Details des spektakulären Falls ans Licht.