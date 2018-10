Hannover

US Sängerin Pink kommt 2019 auf ihrer „Beautiful Trauma“-Welttour für sieben Konzerte nach Deutschland und macht dabei auch in Hannover Station. Am 12. Juli wird die 39-jährige Entertainerin in der HDI Arena auftreten. Damit macht Veranstalter Hannover Concerts, der das Event am Dienstag ankündigte, nach Herbert Grönemeyer (6. September) und Ed Sheeran (2./3. August) das nächste Groß-Open-Air für die Stadt klar, die damit auf das zuschauerstärkste Konzertjahr seit 20 Jahren zusteuert. Karten für Pink gibt es vom morgigen Mittwoch um 10 Uhr an im exklusiven Presale über www.haz-ticketshop.de. Der allgemeine Verkauf beginnt am kommenden Sonnabend, 20. Oktober, um 10 Uhr.

Pink gastierte schon mehrfach in Hannover, allerdings noch nie im Stadion. 2004, 2006, 2009 und 2013 spielte sie in der Tui-Arena an der Expo-Plaza, die 2004 noch Preussag-Arena hieß.

Im Vorpogramm soll in Hannover unter anderem der australische Songwriter Vance Joy auftreten.

Von lok