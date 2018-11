Hannover

Ein Audi auf den Schienen der Straßenbahn hat am Dienstag für einen eingeschränkten Verkehr der Linie 1 gesorgt. Direkt an der Haltestelle Wiesenau in Vahrenheide ist ein Audi gegen 21 Uhr im Gleisbett zum Stehen gekommen. Rettungskräfte der Feuerwehr Langenhagen waren im Einsatz, um das Auto wieder aus dem Gleisbett zu befördern.

Aufgrund des Vorfalls richtete die Üstra zwischenzeitlich einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Kabelkamp und Berliner Platz ein. Seit etwa 21.30 sind die Gleise wieder frei. Es kommt laut Üstra allerdings weiterhin zu Verspätungen.

Von RND/ms