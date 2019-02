Der Polizei in Niedersachsen fehlt es an Geld. Die Gewerkschaft Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert, die Dienststellen seien marode, die Ausrüstung oft mangelhaft, und für die 200 neuen Kollegen, die zusätzlich eingestellt wurden, sei schlicht kein Platz in den Wachen. Die Gewerkschaft fordert daher, den Etat für Polizei im Land aufzustocken.