Hannover

Im Rahmen mehrstündiger Autobahnkontrollen am Montag und Donnerstag hat die Polizei Hannover fast 1000 Verkehrssünder festgestellt. Die Spezialisierte Verfügungseinheit (SVE) des Zentralen Verkehrsdienstes überprüfte die Einhaltung der Sicherheitsabstände und der Geschwindigkeitslimits. Vor allem in der Baustelle bei Lehrte Richtung Berlin hielten sich die Fahrer nicht an die vorgegebenen 60 Stundenkilometer. „In knapp acht Stunden stellten die Beamten 694 Pkw fest, die gegen das vorgegebene Tempolimit verstießen“, sagt Polizeisprecher Andé Puiu. 44 Autofahrer waren sogar so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen – zwei davon mit mehr als Tempo 121, also doppelt so schnell wie erlaubt.

Bei Rodenberg in Richtung Dortmund registrierte die SVE insgesamt 170 Fahrzeuge, die nicht den erforderlichen Mindestabstand zum Vordermann einhielten – darunter 50 Lastwagen. Ein Sattelzug aus Polen musste zudem wegen technischer Mängel stillgelegt werden. Parallel dazu überführten die Polizisten in dem Tempo-130-Abschnitt 75 Raser. Außerdem setzten die Beamten am Donnerstag einen Videowagen auf der Autobahn 2 ein. Während ihrer Schicht stellten die Kontrolleure 15 Tempo- und einen Abstandstandsverstoß fest, dazu 24 verbotene Überholmanöver und sieben Autofahrer mit Handy am Ohr.

Die Polizei will auch zukünftig solche gezielten Aktionen durchführen, „um damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen“. Gerade zum Ferienbeginn und dem daraus resultierenden erhöhten Verkehrsaufkommen verschärften die Ermittler in den zurückliegenden Wochen ihren Kontrolldruck. Allein Ende Juni überführen die Beamten bei einer zweitägigen Kontrolle auf der A 2 insgesamt 500 Verkehrssünder, kurz darauf erneut 350.

Von Peer Hellerling