Hannover

Zwei Rentnerinnen sind vergangene Woche auf Trickbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Diebe als Handwerker und Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Am Sonntagnachmittag verwickelte einer der Trickbetrüger eine 86-Jährige in ihrer Wohnung an der Goerdelerstraße in ein Gespräch, währenddessen schlich sein Komplize heimlich durch die Zimmer und erbeutete Schmuck sowie Bargeld. In Groß-Buchholz bestahlen zwei falsche Handwerker am Mittwoch eine 88-Jährige an der Hamsunstraße, auch hier war Schmuck die Beute. „Als dann der richtige Handwerker auftauchte, verabschiedeten sich die Betrüger eilig“, sagt Polizeisprecherin Martina Stern.

Der vermutlich südländische Täter aus Mühlenberg ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle, zu einem Dutt gebundene Haare und trug ein türkisfarbenes Oberteil mit V-Ausschnitt. Die Trickbetrüger aus Groß-Buchholz sind um die 30 Jahre alt, haben schwarze, kurze Haare und Dreitagebärte. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent, einer ist etwa 1,75 Meter groß, der andere zwischen 1,80 und 1,85 Meter. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling