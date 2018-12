Hannover

Ein Mercedes-Fahrer aus Hannover ist am Sonnabend in Südniedersachsen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Er war um kurz nach 23 Uhr mit seinem AMG auf der Bundesstraße 3 bei Angerstein im Kreis Northeim mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Statt der erlaubten 100 Stundenkilometer war der Mann in seinem Wagen mit Tempo 220 unterwegs. Er muss jetzt seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und zwei Punkte im Zentral Register des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg.

Mit ähnlichen Strafen muss der Fahrer eines Porsches aus Göttingen und der Fahrer eines weiteren Mercedes aus Northeim rechnen. Der Porsche war auf der Strecke mit 162 Stundenkilometern, der Mercedes mit Tempo 153 unterwegs. Insgesamt waren bei der Kontrolle in der Nacht zu Sonntag 67 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Von tm