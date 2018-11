Aus der Stadt Polizei - Kriminalstatistik für die östlichen Stadtteile Die neue Kriminalstatistik der Polizei listet über einen Fünf-Jahres-Zeitraum die Verbrechen auch für die östlichen Stadtteile Hannovers auf. Wie haben sich die Zahlen entwickelt und was folgt daraus? Ein Überblick.

Hannover. Polizeikontrollen in der Innenstadt. In der Nacht von Sonnanbend auf Sonntag führte die Polizeiinspektion Mitte einen Gewaltpräventionseinsatz in der City durch. Abzeichen, Aufnäher, Logo der Polizei Niedersachsen Quelle: Uwe Dillenberg