Hannover

Sie bestellten hochwertige Gartengeräte, teure Klamotten und Sexspielzeug im Internet. Die Waren im Wert von knapp 100 000 Euro bezahlten sie aber nicht. Jetzt ist es der Kripo Hannover ist es gelungen, eine sehr umtriebige, 13-köpfige Bande von Computerbetrügern aus der Region zu überführen. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 34 Jahren sollen Kundenkonten des Paketdienstes DHL geknackt haben und ließen sich so im Internet bestellte Waren an Packstationen des Unternehmens liefern. Zudem sollen sie auch Fahrkarten der Deutschen Bahn im Wert von etwa 8000 Euro mit illegal erworbenen Kreditkartendaten gekauft haben.

Die Ermittlungen gegen die Cyber-Kriminellen kamen um den Jahreswechsel in Gang. Mehrere Firmen und Internet-Verkaufsportale meldeten sich bei der Kripo, weil bei ihnen Waren bestellt, die Rechnungen dafür aber nie beglichen wurden, darunter mehrere Bewässerungsanlagen für Rasen im Wert von 500 beziehungsweise 1000 Euro, Sexspielzeug für 400 Euro oder Bedarf für den Reitsport.

Das System, das sich die Bande, zu der schließlich die Ermittlungen die Polizei schließlich führte, ausgedacht hatte, zeugt von einem hohen Maß an krimineller Energie. Zunächst spähten sie Daten von Kreditkarten ihrer Opfer aus. Dann knackten sie die Konten verschiedener DHL-Kunden, indem sie die speziellen Postnummern der Konten erlangten. Mit den illegal erlangten Bankdaten konnten sie die Waren bestellen. Mit den geknackten DHL-Konten gelang es ihnen, sich die Waren an verschiedene Packstationen, die der Paketdienst in der Stadt und der Region aufgestellt hat, liefern zu lassen.

Für die Öffnung eines Fachs an einer solchen Station benötigt jeder Kunde eine sogenannte mobile TAN-Nummer, die von DHL vor der Abholung eines Paket an das Mobiltelefon des Kunden geschickt wird. Um diese vierstellige Zahl zu erhalten und an die Beute zu kommen, hatten die Täter beim Knacken des DHL-Kundenkontos auch die Handynummer geändert, so dass die mobile TAN-Nummer im Display eines Smartphones eines der Bandenmitglieder erschien.

Nachdem es der Kripo gelungen war, diesen komplizierte Vorgehensweise der Kriminellen zu entschlüsseln, erwirkte die Staatsanwaltschaft Verden, die für alle Delikte im Bereich Cybercrime in ganz Niedersachsen zuständig ist, zwölf Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in der Region Hannover. An drei verschiedenen Tagen, zuletzt am Donnerstag vor einer Woche, wurden sie bei den Verdächtigen vorstellig und beschlagnahmten zahlreiche Beweisstücke, darunter Computer und Laptops.

Die bisherige Auswertung der beschlagnahmten Rechner förderten nicht nur weitere Beweise für den Warenbetrug mit den geknackten DHL-Konten zu Tage. Die Ermittler konnten auch nachweisen, dass die Bande mit den ausgespähten Kreditkartendaten illegal Fahrkarten für Züge der Deutschen Bahn im Wert von rund 8000 Euro gekauft hatte. Bislang ist nicht klar, was mit den Tickets passiert ist. Die Kripo geht aber davon aus, dass die Mitglieder der Bande die Fahrkarten genauso zu Geld gemacht hat, wie die im Internet gekauften Waren.

Doch damit nicht genug. Bei den Durchsuchungen stießen die Fahnder auch auf eine illegale Schreckschusswaffe, Ecstasy-Pillen und sogenannte Polen-Böller. Deshalb werden sich die Bandenmitglieder nicht nur wegen Waren- und Computerbetrugs, sondern auch wegen Verstößen gegen das Waffen-, das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Von Tobias Morchner