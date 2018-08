Hannover

14 Busse und 18 Busfahrer haben Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes (SEV) am Montag am ZOB kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die Einhaltung der Sozial- sowie Personenbeförderungsvorschriften festgestellt. Bei sechs Bussen fielen insgesamt 21 Verstöße auf: In acht Fällen hielten die Fahrer die erforderlichen Ruhezeiten oder Fahrtunterbrechungen nicht ein, 13 Mal fehlte der erforderliche Arbeitszeitnachweis gänzlich. Bei einem Reisebus fehlte die erforderliche Genehmigung zum Fernlinienverkehr und einer hatte kein geeignetes Erste-Hilfe-Set an Bord.

„Weniger Verstöße dank Kontrollen“

Bei den kontrollierten Fahrzeugen handelte es sich um 13 innerdeutsche Fernbusse sowie einen Linienbus, der zwischen Deutschland und Bulgarien pendelt. „Aufgrund der regelmäßig wiederkehrenden Reisebuskontrollen der SVE am ZOB ist ein Rückgang im Bezug auf die Anzahl und die Intensität der Verstöße erkennbar“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Dennoch wolle die Polizei Hannover auch in Zukunft Kontrollen durchführen, um die Sicherheit des gewerblichen Personenverkehrs weiter zu erhöhen.

