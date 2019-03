Hannover

Die Polizei hat am Donnerstagabend an mehreren Punkten in Hannovers Osten und Norden Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderem am Pavillon stoppten die Beamten zahlreiche Autofahrer. Das Ergebnis: Insgesamt 14 Fahrer saßen betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer. „Der Fokus der Aktion lag auf der Erhöhung der Verkehrssicherheit“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Rund 120 Beamte der Polizeiinspektion Ost und der Zentralen Polizeidirektion überprüften 580 Autos im Zeitraum zwischen 17 und 24 Uhr.

Demnach fanden die Ermittler elf Autofahrer, die Kokain beziehungsweise Marihuana genommen hatten. „Bei ihnen wurde von einem Arzt jeweils eine Blutprobe entnommen“, sagt Hasse. Darüber hinaus waren drei weitere Fahrer angetrunken, als sie von der Polizei angehalten wurden. Die Werte bewegten sich bei ihnen zwischen 0,5 und 0,69 Promille. Außerdem zogen die Beamten zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr, die zur Entstempelung ausgeschrieben waren – also keine Straßenzulassung mehr hatten. „Die Autos wurden außer Betrieb gesetzt“, sagt Hasse.

Handy am Ohr, nicht angeschnallt

In vier weiteren Fällen hatten die Fahrer keinen gültigen Führerschein, acht andere Wagen hatten keinen gültigen Versicherungsschutz und ein Auto war sogar mit falschen Kennzeichen ausgestattet. Weiterhin leitete die Polizei 28 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Elf Mal hatten Autofahrer während der Fahrt das Handy am Ohr, fünf waren nicht angeschnallt und die beiden Ermittlungen wegen der erloschenen Betriebserlaubnis.

Von Peer Hellerling