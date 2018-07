Hannover

In Hannover soll ein Ableger der pro-europäischen Bürgerbewegung Diem25 entstehen. Dafür wirbt der Regionsabgeordnete Rüdiger Hergt. Die Gründungsversammlung soll am Mittwoch, 18. Juli, ab 19 Uhr im Safrans Bar in Linden stattfinden. „Es wird höchste Zeit für die Gründung eines solchen Kollektivs“, teilte Hergt mit.

Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25) wurde vor zwei Jahren unter anderem vom früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis gegründet. Ziel der pan-europäischen Bewegung ist es laut Hergt, „die Europäische Union bis 2025 stärker zu demokratisieren“. Der Ansatz, „europäische Politik von nationalen Parteien machen zu lassen“, sei obsolet, hatte Varoufakis kürzliche der Wochenzeitung „Die Zeit“ gesagt. „Wir wollen uns mit dem Status quo nicht abfinden, sondern die Europäer dazu bringen, europäisch zu denken und zu wählen.“

Diem25 will daher auch zur Europawahl im kommenden Jahr antreten. Varoufakis hat seine Kandidatur bereits angekündigt.

Von Karl Doeleke