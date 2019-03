Bei dem Versuch, in die Türkei auszureisen sind Bundespolizisten am Wochenende am Flughafen Hannover zwei Männer aufgefallen. Beide wurden per Haftbefehl gesucht. Ein 23-Jähriger war wegen Schwarzfahrens, ein 51-Jähriger wegen dreifachen Betrugs verurteilt worden.