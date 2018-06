Hannover

Eine Maßnahme zur Traumabewältigung? Als WM-Special zeigt das GIG Linden beim Public Viewing auf dem Marktplatz am spielfreien Freitag Spiele der Deutschen Nationalmannschaft von 2014. Zu sehen sind die Partien gegen Brasilien (ab 18 Uhr) und das Finale gegen Argentinien (ab 20 Uhr). Dazu können die Gäste Deutschland-Burger essen.

Das Erlebnis könnte Balsam für die Seele vieler deutscher Fußball-Fans sein. Viele erinnern sich sicher noch: Das Spiel gegen die Brasilianer endete 2014 mit einem 1:7 für Deutschland. Die Schmach sitzt noch immer Tief bei den Südamerikanern. Nach dem frühen WM-Aus der Deutschen Mannschaft in diesem Jahr, kursierten daher im Netz viel Spott und Hohn für die Deutschen.

Im Finale gegen Argentinien gewannen die Deutschen mit 1:0. Damit wurden die Deutschen Weltmeister. Die Erinnerung kann also gut dabei helfen, das frühe WM-Aus in diesem Jahr zu verkraften.

Um die Anwohner zu schonen, werden die Spiele ohne Ton gezeigt, teilt der Veranstalter mit. Sonst wäre die Illusion wohl auch zu perfekt.

Die WM in Russland geht aber natürlich auch ohne Deutschland weiter – und an vielen Orten in der Stadt können die Fußballfans aus Hannover vor Großbildleinwänden weiter die anderen Mannschaften anfeuern. Hier geht's zur Übersicht der Public-Viewing-Orte.

Von ewo