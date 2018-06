Hannover

Eine 45-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitag in Ahlem leicht verletzt worden. Ein 89-Jähriger hatte die Frau gegen 8 Uhr auf der Bergkammstraße mit seinem Hyundai Accent erfasst. Der Mann wollte in Höhe des Sonnenwegs wenden, als es zum Zusammenstoß kam. Die 45-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Da allerdings der Unfallhergang noch nicht eindeutig ist, sucht die Polizei Zeugen. „Gegenwärtig ist unklar, ob die Frau mit ihrem Rad auf dem Gehweg oder der Straße fuhr“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Hinweise werden daher unter Telefon (0511) 109 18 88 erbeten.

Von Peer Hellerling