Aus der Stadt Fahrradverkehr - Schnellweg nach Langenhagen ist in Planung Bei der zählebigen Planung von Radschnellwegen in der Region rückt eine Verbindung zwischen Hannovers Innenstadt und Langenhagen in den Fokus. Die 13 Kilometer lange Piste könnte 2021 gebaut werden.

Wer auf einem Radschnellweg fahren will, kann das derzeit in Niedersachsen nur in Göttingen tun. Quelle: dpa