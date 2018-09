Hannover

Die Polizei hat Phantombilder veröffentlicht, die bei der Suche nach den mutmaßlichen Entführern einer 76-jährigen Frau helfen sollen. Die Seniorin war am ersten September-Wochenende mehr als 33 Stunden von zwei Unbekannten in einem Rohbau in Seelhorst festgehalten worden. Noch immer wissen die Ermittler nicht, warum die Männer die indischstämmige Frau entführt hatten.

So soll einer der Täter aussehen, der die 76-Jährige in einem Rohbau anderthalb Tage lang festhielt. Quelle: Polizei

Der eine Gesuchte hat einen buschigen Vollbart und schulterlange, dunkle Haare. Er ist muskulös, etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Der Täter machte einen ungepflegten Eindruck, zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt, eine dunkelrote Jacke und schwarze Sneaker. Sein Komplize ist etwas kleiner und schätzungsweise 25 Jahre alt. Er hat nackenlanges, dunkelbraunes Haar und einen Oberlippenbart. Er trug ein gelb-orangefarbenes Hemd, eine anthrazitfarbene Hose und Nike-Schuhe mit grünen Streifen. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 36 20 erbeten.

Der zweite mutmaßliche Entführer hat einen Schnauzbart und nackenlange Haare. Quelle: Polizei

Der Fall gibt der Polizei von Beginn an Rätsel auf. Die beiden Männer sollen die 76-Jährige in einer Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Messe/Ost an der Haltestelle Kerstingstraße am Aussteigen gehindert haben. Anschließend zwangen sie die Frau, bis zur August-Madsack-Straße weiterzufahren. Dort nahmen die Unbekannten ihr die Handtasche ab und entführten sie in den vierten Stock eines Rohbaus an der Ecke Döhrbruch/Honiggrasweg. Mehr als 33 Stunden war die Frau dort gefangen, am Montag gegen 1 Uhr durfte sie plötzlich gehen. Die Täter gaben ihr sogar die Handtasche mit allen Wertsachen zurück und fügten der 76-Jährigen kein Leid zu. Untereinander sprachen die Männer nach Angaben der Entführten serbisch.

Bis heute wissen die Ermittler nicht, was der Grund für die Entführung war. Eine Beziehungstat wird ebenso ausgeschlossen wie die Möglichkeit, dass die 76-Jährige als Druckmittel für die Erpressung einer anderen Person festgehalten wurde. Auch in die Wohnung des Opfers wurde während der Entführung nicht eingebrochen. Dennoch halten die Beamten den Fall aufgrund der Schilderungen der 76-Jährigen und am Tatort gefundenen Spuren für glaubwürdig. Die Auswertung von Üstra-Aufnahmen brachte bislang keinen Hinweis auf die Täter. Die Bänder in den Stadtbahnen werden nach 24 Stunden gelöscht, in den U-Bahnstationen nach 48 Stunden.

Von Peer Hellerling