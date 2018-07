Hannover

Ein Räuber hat am Dienstagmorgen eine Spielhalle am Volgersweg überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte der Unbekannte die Angestellte gegen 8 Uhr mit einem spitzen Gegenstand und forderte die Einnahmen aus der Kasse. „Nachdem die junge Frau der Aufforderung nachgekommen war, floh der Räuber in Richtung Berliner Allee“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Die sofortige Fahndung der Ermittler verlief erfolglos.

Der mitteleuropäisch aussehende Räuber ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er spricht Hochdeutsch und trug während des Überfalls einen weißen Einmal-Overall sowie weiße Schuhe. Außerdem hatte der Gesuchte einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling