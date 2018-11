Hannover

Lange war spekuliert worden – nun steht fest: Die Brachialrocker von Rammstein geben ein Konzert in Hannover. Am 2. Juli 2019 werden sie in der HDI-Arena gastieren. Eine offizielle Bestätigung des Konzertveranstalters Hannover Concerts gab es am Donnerstag auf Anfrage noch nicht. Allerdings waren die beauftragten Plakatkleber ihrer Zeit etwas voraus: Sie hatten am Donnerstag bereits an einer Litfasssäule an der Limmerstraße in Linden ein Tourneeplakat angebracht, auf dem das Konzertdatum und der Veranstaltungsort eindeutig zu lesen sind.

Demnach wird Rammstein am 2. Juli um 19.30 Einzug in die HDI-Arena halten; Einlass ist bereits um 16.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft über die Agentur Eventim, hat aber noch nicht begonnen. Man kann davon ausgehen, dass der Rammstein-Auftritt spektakulär inszeniert sein wird. Schließlich sind die Schwermetallmusiker um Sänger Till Lindemann bekannt dafür, dass sie auf der Bühne durchaus lange fackeln. Viel Pyrotechnik, Feuer und Fahnen gehören zur Kulisse der bewusst martialisch konzipierten Live-Shows.

Die Litfasssäule mit dem Rammsteinplakat. Quelle: Clemens Heidrich

Ein Konzept, das polarisiert, aber ankommt: Rammstein gehört mit international 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Ihre Tourneen sind die weltweit bestbesuchten Bühnenereignisse von Musikern mit deutschsprachigen Liedern. So kommt es, dass Rammstein im internationale Musikgeschäft als „Kulturexport“ Deutschlands wahrgenommen wird. In der TUI-Arena in Hannover ist die Band bereits 2012 vor 10 000 Fans aufgetreten.

Die Liste der Top-Acts auf den hannoverschen Bühnen im kommenden Jahr ist mit dem Rammstein-Konzert noch länger geworden. Am 2. und 3. August spielt Ed Sheeran auf dem Messegelände, Pink tritt am 12. Juli in der HDI-Arena auf, und Gitarrist Slash wird am 19. Juni in der Swiss Life Hall gastieren. Herbert Grönemeyer gibt am 6. September ein Konzert in der HDI-Arena, Weltstar Elton John tritt bei seiner Abschiedstournee am 22. Mai in der Tui-Arena auf.

Über den Rammstein-Auftritt an der Leine war tagelang spekuliert worden – auch, weil die Band äußerst aufmerksamkeitswirksam auf der eigenen Facebook-Seite ein Geheimnis um die Stationen ihrer Tournee gemacht hatte, mit der sie ihr neues Album vorstellen will.

