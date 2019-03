Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub auf einen 23-Jährigen am Sonnabend in der Innenstadt. Das Opfer hatte sich gegen 20 Uhr an einem Imbiss am Raschplatz etwas zu essen gekauft und war im Begriff, den Hintereingang des hannoverschen Hauptbahnhofs zu betreten. Plötzlich kam ein 20 bis 25 Jahre alter Mann auf ihn zu, schlug ihm ins Gesicht und sprühte ihm Pfefferspray in die Augen. Ein Komplize des Angreifers riss dem 23-Jährigen den Rucksack vom Rücken. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Rundestraße. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und erstattete kurz nach der Attacke auf der Wache am Raschplatz Anzeige.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Haupttäter ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine athletische Figur. Er hat längere, dunkle Haare, trug eine Baseball-Kappe und hatte einen leichten Bart. Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von tm