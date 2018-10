Hannover

Lohnt doch alles nicht – das dürfte die Botschaft gewesen sein, die Oberbürgermeister Stefan Schostok seinem vorläufig suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke Anfang Oktober übermitteln ließ. In einem Brief hat der OB das Ansinnen des Stadtrates in den Wind geschlagen, nach seiner vorläufigen Dienstenthebung im Sommer wieder zur Arbeit im Rathaus erscheinen zu dürfen – Schostok wusste, wie Härke reagieren würde: gegen die Suspendierung vor Gericht ziehen.

„Klarstellender Hinweis“ von Schostok

Also „erlaubte“ sich Schostok am Rande seines Schreibens „den klarstellenden Hinweis“, dass der Kulturdezernent zwar bis 2022 gewählt ist, aber ja weit vorher die Altersgrenze für Beamte erreicht habe. Soll heißen: Im November 2019 muss Härke so oder so gehen. Im März wird der Stadtrat 65 Jahre alt und würde dann laut Beamtengesetz Ende des Jahres in den regulären Ruhestand versetzt.

Schostok wollte Härke mit seinem „Hinweis“ wohl klar machen, dass der angekündigte Gang vor das Verwaltungsgericht ihm selbst im Fall des Erfolges höchstens noch ein paar Monate im Amt verschaffen würde. Tatsächlich hat Härke inzwischen bei der Disziplinarkammer die Aussetzung seiner Suspendierung beantragt. Die Stadt hat nun zwei Wochen Zeit, darauf zu erwidern, teilte das Gericht mit.

Härke: Ich will weitermachen

Härke wiederum macht deutlich, dass er auf in die Verlängerung gehen will: Er sei vom Rat bis 2022 gewählt, sagte er der HAZ. „Ich habe nicht vor, vor Ende meiner Amtszeit zu gehen.“ Nach Auskunft des Innenministeriums kann Härke einen Antrag auf Hinausschieben des Ruhestands stellen. Darüber müsse dann laut Ministerium der OB entscheiden.

Den Antrag kann Härke sich also sparen, da Schostok ihn für die Rathausaffäre verantwortlich macht. Gegen Härke, OB Schostok und dessen frühere rechte Hand Frank Herbert ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Haushaltsuntreue. Herbert hat einen rechtswidrigen Gehaltsbonus erhalten, Härke soll das eingefädelt haben. Der OB soll das geduldet haben, sagt aber, er habe nicht gewusst, dass die Zulagen illegal waren.

Von Karl Doeleke