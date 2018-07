Aus der Stadt Rathausaffäre - Schostok rechtfertigt sich vor Mitarbeitern In der Rathausaffäre hat Oberbürgermeister Stefan Schostok kurz vor seinem Urlaub einen Rundbrief an die 11.500 Verwaltungsmitarbeiter verschickt. „Ich habe ein reines Gewissen“, sagt er.

OB Stefan Schostok nimmt in einem Brief an die Verwaltungsmitarbeiter Stellung zur Rathausaffäre. Quelle: Tim Schaarschmidt