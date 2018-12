Aus der Stadt Immer wieder brennen ICEs - Rauchender ICE-Triebkopf von Hannover kein Einzelfall Der Brand im ICE-Triebkopf am Dienstag in Hannover ist kein Einzelfall. Immer wieder muss die Feuerwehr zu derartigen Einsätzen ausrücken.

ARCHIV - 12.10.2018, Hessen, Dierdorf: Ein ICE brennt in der Nähe von Montabaur. Ein Wagen des ICE war in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz in Brand geraten. (zu dpa "Umfrage: Bahnkunden wollen bei Verspätung schneller Geld sehen" vom 04.12.2018) Foto: Ute Lange/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa